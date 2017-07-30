عمرو أديب يكشف مفاجأة عن أحمد شفيق (فيديو)

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن وجود شائعات حول نية الفريق أحمد شفيق الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال عمرو أديب- خلال برنامجه “كل يوم” على قناة “ON ENT”- إن أحمد شفيق قال إنه لن يعلن ترشحه إلا على أرض مصر من داخل مطار القاهرة وليس من خارج البلاد، موضحا أنه على ما يبدو أن الفريق شفيق ممنوع من دخول مصر.

وأشار إلى أن أحمد شفيق يبلغ من العمر 78 عامًا، داعيا الشباب للترشح لانتخابات وأن يكون لديهم رغبة حقيقية في القيادة.

وتعجب الإعلامي المصري الشهير أنه لم يبق على الانتخابات المصرية سوى 9 أشهر ورغم ذلك لم يعلن أي شخص ترشحه وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه يجب أن يبدأ المرشحون في التحدث مع المواطنين.

وأضاف أن الهيئة الوطنية العامة للانتخابات التي يجب تشكيلها لإدارة الانتخابات طبقا للدستور لم تشكل بعد، موضحا أنها المنوط بها تحديد الدوائر.