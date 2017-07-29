الإفراج عن 7 صيادين مصريين محتجزين في ليبيا

نجحت جهود الحكومة المصرية في الإفراج عن 7 صيادين مصريين، كانوا محتجزين في مدينة زوارة الليبية، وفق ما صرح به مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير خالد رزق.

وقال رزق، إن “جهود وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري لدى ليبيا الذي يمارس مهامه من القاهرة نظرًا للظروف الأمنية، نجحت في الإفراج عن 7 صيادين، احتجزوا في مدينة زوارة”.

وأضاف رزق في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن، “اتصالات أجريت خلال الساعات الماضية بين مسؤولين ليبيين وممثلي قبائل ليبية، نجحت في الإفراج عن الصيادين المصريين المقرر عودتهم إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عبر معبر السلوم البري”.

وكان نقيب الصيادين المصريين، أحمد نصار، أعلن مؤخرا عن أن “القوات الليبية احتجزت الصيادين من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، أثناء عودتهم إلى مصر عبر بوابة رأس لانوف في ليبيا”.

وناشدت نقابة الصيادين المصريين، وزارة الخارجية المصرية “بسرعة التدخل للإفراج عن الصيادين، وعودتهم إلى أرض الوطن حفاظاً على أرواحهم ورحمة بأسرهم وذويهم”.

وسبق أن حذّرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها من خطورة الصيد في المياه الإقليمية، لافتة إلى أن “انتهاك سيادة هذه الدول يعرض الدولة المصرية للحرج”، في الوقت الذي طالبت فيه “بعدم القيام بأي أنشطة دون الحصول على التصاريح اللازمة، إذ يعد ذلك خرقا لقوانين تلك الدول”.

وتكرر خلال السنوات الأخيرة، تعرض مراكب صيد مصرية للحجز أو إطلاق نار أو للاعتقال، نتيجة مخالفة القوانين الدولية والمحلية لدول الجوار، عن طريق الصيد في المياه الإقليمية لتلك الدول.