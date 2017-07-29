مصر.. الإعدام لـ8 من عناصر الإخوان بأحداث “قسم شرطة حلوان”

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 8 متهمين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين في أعمال شغب وتخريب معروفة إعلاميًا باسم أحداث “قسم شرطة حلوان”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمًا بإحالة أوراق 8 متهمين لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي “غير الملزم للمحكمة” في إعدامهم، وذلك في قضية اتهاماهم باقتحام قسم شرطة حلوان، كما حددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر للنطق بالحكم النهائي على 60 متهماً آخرين، حيث يصل إجمالي عددهم بالقضية |إلى 68 متهماً، وجهت لهم النيابة العامة تهم تتعلق بالعنف والإرهاب وتخريب مؤسسات الدولة.

ويواجه المتهمون اتهامات بارتكابهم “جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين”.

وترجع أحداث القضية إلى شهر أغسطس/آب العام 2013، عندما قام المتهمون بالاعتداء على قسم شرطة حلوان في القاهرة، واستخدموا قنابل المولوتوف وأسطوانات الغاز في إرهاب المدنيين ورجال الشرطة، إلى جانب إشعال النيران في إطارات سيارات وخلق حالة من الفوضى.

وأطلق المتهمون الأعيرة النارية على أفراد الشرطة المتواجدين بالقسم، الأمر الذين نتج عنه مقتل وإصابة 19 فرداً من الشرطة والمدنيين، قبل إحراق مبنى قسم الشرطة بالكامل والسيارات الخاصة به، ضمن أعمال الشغب التي تبناها أعضاء جماعة الإخوان عقب فض اعتصامي نهضة ورابعة العدوية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في ثورة 30 يونيو 2013.