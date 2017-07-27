أحكام عسكرية بسجن 70 مصريًّا متهمين بارتكاب أعمال عنف

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد بحق 70 مصرياً، لإدانتهم في أعمال عنف وقعت بمحافظة المنيا صيف 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، قضت اليوم حضوريًا بالسجن المؤبد بحق 58 متهماً، إثر إدانتهم باقتحام وحرق قسم شرطة مغاغة بمحافظة المنيا”.

وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية، أن “ذات المحكمة قضت حضوريًا بالسجن 15 عامًا بحق 5 متهمين، و10 سنوات بحق 5 آخرين، و7 سنوات بحق متهمين اثنين”.

وأشار المصدر إلى أن الأحكام الصادرة اليوم أولية قابلة للطعن أمام المحكمة ذاتها خلال 60 يومًا عقب التصديق عليها.

وأحالت النيابة العامة، في مارس/أذار 2015، المتهمين إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم اتهامات تنفيها هيئة الدفاع.