حكم نهائي بتغريم “أورانج” للاتصالات 49 مليون جنيه مصري لتمريرها مكالمات لإسرائيل

أيّدت محكمة مصرية، اليوم الخميس، قرارًا بتغريم شركة “أورانج” للاتصالات 49 مليون جنيه، بسبب تمريرها مكالمات غير شرعية لإسرائيل.

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الشركة على قرار وقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية.

وكانت محكمة القاهرة قضت في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي بتغريم شركة “أورانج” مصر مبلغا قدره 49 مليون جنيه تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بالشركة المصرية للاتصالات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني.

وركّبت الشركة أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما دفع الشركة “المصرية للاتصالات” لإقامة دعوى ضد شركة “أورانج”.