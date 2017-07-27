كيف سيواجه مؤتمر الأزهر العالمي خطط إسرائيل في القدس؟

دعا مجموعة من علماء الأزهر الشريف إلى ضرورة تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما تفعله إسرائيل بحق المسجد الأقصى.

وقالوا إن مؤتمر الدفاع عن القدس، الذي سيعقده الأزهر أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، يجب أن يضمن عدم اعتداء إسرائيل على المناطق المقدسة للمسلمين والمسيحيين، ووضع توصيات قابلة للتنفيذ حيال ذلك.

وقال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والعلاقات الثقافية، لـ “إرم نيوز”: “سيبحث المؤتمر قرارات هامة بشأن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى”.

وأضاف أن الأزهر يستهدف الدفاع عن عروبة القدس الشرقية، وضمان عدم الاعتداء على المناطق المقدسة للمسلمين والمسيحيين، في الأراضي الفلسطينية.

من ناحيته، قال الدكتور بكر زكي عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين في جامعة الأزهر لـ “إرم نيوز” “يجب أن تتضمن توصيات المؤتمر ما هو قابل للتنفيذ الفعلي مع تشكيل لجنة متابعة للتوصيات”.

ودعا إلى ضرورة أن يناقش المؤتمر مسألة توحيد الصف الفلسطيني والدعوة لمقاطعة العلاقات الإسرائيلية.

أما رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد العاطي، فقال “إن المؤتمر يهدف للخروج بتوصيات تعبّر عن موقف جاد حيال الانتهاكات الإسرائيلية في القدس”.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أعلنت في بيان لها عقب اجتماع طارئ الثلاثاء، أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال في الحرم القدسي “باطلة شرعاً وقانوناً، ولا تستند إلى أي مبدأ إنساني أو حضاري”.