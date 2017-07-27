خبير مصري: أمريكا استغلت أزمة قطر.. والمصير معقد

توقع الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة مزيدًا من التعقيد في ملف الأزمة الخليجية، معتبرا أن أمريكا هي أكثر دولة استفادت من الأزمة بعد أن لعبت على كل الأوتار، مشيرا إلى أنّ “مصر تعتبر من أكثر الدول صاحبة المنطق والحق في مقاطعتها لقطر، بعد أن اكتوت بنار الإرهاب الذي تدعمة الدوحة”.

قطار الأزمة الخليجية إلى أين؟

وحول مسار الأزمة، دعا أستاذ العلاقات الدولية في حوار مع “إرم نيوز” الدول الخليجية إلى ضرورة “التعلم من أخطائها وتحسب خطواتها؛ لأن أمير قطر سيربح حينها، فهو يحظى بدعم من الدول الكبرى ويتعامل بهدوء ويلعب على وتر العاطفة ولا يحاول أن يهاجم أحدا في ظل المقاطعة والإجراءات المفروضة على الدوحة محاولًا ربح التعاطف الدولي”.

وتابع “تميم يتعامل ببرغماتية عالية، فهو في كلمته الأخيرة شكر كل الدول التي ناصرته بالاسم كفرنسا وتركيا وغيرها ولم يسم إيران رغم شكره لمن فتح له المجال الجوي، في محاولة منه لعدم استفزاز الخليج”.

الموقف الأمريكي

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الموقف الأمريكي تجاه الأزمة انتهازي بحت، حيث أرادت واشنطن استغلال كافة الأطراف.

وأردف قائلا “أمريكا تطبق منطق هنري كسنجر وزير الخارجية الأسبق في الصراعات الكامنة بإلقاء حجر في البركة ليظهر كل ما فيها وتستفيد هي من الجميع، ومن غير المعقول أن نصدق أن هناك تضاربا في الرأي بين المسؤولين الأمريكيين، فليس منطقيا أن يكون رأي وزير الخارجية مخالفا لرئيس الدولة وهو جزء من فريقه فلو اختلفا سيطيح به الرئيس، وفي الكونغرس أيضًا يهيمن الجمهوريون وهم حزب الرئيس، لذلك لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد سوى كلام دونالد ترامب“.