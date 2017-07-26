برلمانية مصرية تعد مشروعًا يمنح المطلقة نصف ثروة زوجها

كشفت النائبة في البرلمان المصري آمنة نصير أنها تعمل حاليًا على إعداد قانون يمنح المطلقة والتي بلغت مدة زواجها 25 عاماً نصف ثروة زوجها، بضوابط محددة، مضيفة أنها ستتقدم به في القريب العاجل للبرلمان لمناقشته.

وقالت أستاذة العقيدة والفقه في جامعة الأزهر الشريف إن “هذه الدعوة تأتي لتكريم المرأة المطلقة وإعلاء كرامتها، مؤكدة أن الرئيس السيسي يستشعر مهام المرأة في هذه اللحظات المهمة”.

ويأتي ذلك تزامناً مع مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطبيق تشريع يتيح للمرأة المطلقة الحصول على جزء من راتب زوجها بعد وقوع الطلاق دون انتظار حكم محكمة، خلال مشاركته في مؤتمر الشباب، الثلاثاء، بمحافظة الإسكندرية.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، نهى بكر، إنه رغم أن القانون يعطي المرأة المطلقة الحق في الحصول على نفقة تُحدد بحسب دخل الزوج، إلا أن التجربة أثبتت أن المرأة تحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة حتى تحصل على حقها بهذه النفقة، وهي الزاوية التي قرأت من خلالها تصريحات الرئيس السيسي.

وأضافت نهى بكر لـ “إرم نيوز” أن السيسي يعمل منذ توليه الحكم على تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا، نافية أن تكون مطالبته بإعطاء المرأة جزءًا من راتب زوجها “مغازلة سياسية” لها قبل الانتخابات الرئاسية، منوهة إلى أن ثمة اتجاهاً في مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو لتمكين المرأة، ويظهر هذا في عدد الوزيرات والبرلمانيات في مجلس الشعب اللاتي وصلن إلى 90 سيدة لأول مرة في التاريخ، وتحجيم ظاهرة التحرش، وإعطاء المرأة معاشات مختلفة منها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يدعم المرأة المُعيلة، والتنشيط الذي حدث في المجلس القومي للمرأة وفكرة “التاء المربوطة” والبرامج المختلفة التي تأتي لدعم المرأة.