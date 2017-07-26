مدحت العدل يكشف خطته السينمائية لمنع إسقاط الدولة المصرية (فيديو)

كشف الكاتب المصري مدحت العدل عن خطته لتنفيذ الدعوة التي أُطلقت خلال المؤتمر الدوري الرابع للشباب، لدعم السينما في مواجهة مخطط إفشال وإسقاط الدولة المصرية.

وقال “العدل” في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء: “إنه يسعى لصناعة أعمال درامية وسينمائية تنويرية، لتقديم صورة مصر الحقيقية، بعيدًا عن الإرهاب، والأشياء السلبية”.

وأضاف “أنه سيعمل على صناعة أعمال عن الشهداء، تجسّد البطولات التي قدموها من أجل مصر”، مشيرًا إلى أن غالبية الشعب المصري مغيَّب، ولا يعرف البطولات التي يتم تقديمها.

وأوضح “العدل” أن الشؤون المعنوية اجتمعت مع صنّاع الدراما والسينما أكثر من مرة، وعلى استعداد لتقديم الدعم اللوجيستي، لتقديم أعمال عالمية ضخمة، مشيرًا إلى أن تصوير مثل هذه الأعمال يتطلب طائرات ودبابات، والذهاب إلى سيناء.

وأعرب عن سعادته البالغة بترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنتاج أعمال تدعم الدولة المصرية، قائلًا: “نحن الآن حصلنا على الضوء الأخضر، وعلينا التحرك”.

وكان السيسي قد أعلن خلال جلسة “صناعة الدولة الفاشلة، وآليات المواجهة”، بالمؤتمر الدوري الرابع للشباب، أمس الثلاثاء، عن استعداد الدولة لدعم الإنتاج السينمائي في مواجهة إضعاف الدولة.