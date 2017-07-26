سامو زين يحصل على الجنسية المصرية (صورة)

قال الفنان السوري سامو زين إنه حصل، أخيرًا، على الجنسية المصرية، معربًا عن سعادته البالغة بهذا الأمر.

وكتب سامو زين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “من اليوم وبكل فخر أقولها، أحمل الجنسية المصرية والسورية، أنا أصبحت مصريًا”.

واستقبل المطرب السوري التهاني من عدد كبير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم لم يشعروا يومًا أنه يحمل جنسية أخرى سوى المصرية نظرًا لحبهم الشديد له.

وكان سامو زين قد طرح كليب أغنيته الجديدة “أنت شبهي”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وحقق نسب مشاهدة عالية.