مصر.. حملة اعتقالات واسعة تستهدف أعضاء اللجان الإلكترونية بجماعة الإخوان

اعتقلت وزارة الداخلية المصرية “قطاع الأمن الوطني- أمن الدولة سابقًا” فجر اليوم الأربعاء أعدادًا كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في أكثر من محافظة مصرية.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن حملة الاعتقالات بدأت في الثالثة من صباح الأربعاء واستمرت حتى السابعة صباحًا، مشيرًا إلى أن غالبية المعتقلين متهمون بالتحريض على العنف والترحيب بالعمليات الإرهابية التي تنفذ ضد مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة.

وذكر المصدر أن الحملة التي داهمت منازل أعضاء الجماعة “الإرهابية”، وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية، تمكنت من اعتقال المئات في أكثر من محافظة، بينها البحيرة وكفر الشيخ والغربية، مشيرًا إلى أن “غالبية المعتقلين مقيمون بالقرى، ولديهم نشاط إلكتروني ملحوظ خلال الفترة الماضية”.

وقال مواطنون من أقارب وأصدقاء المعتقلين، رفضوا ذكر أسمائهم، لـ”إرم نيوز” إنهم من شباب الجماعة، ولم تتجاوز أعمارهم 19 عامًا، في حين تم ترك العديد من القيادات الكبيرة والمعروفة للأجهزة الأمنية.

وأكدوا أن هؤلاء الشباب لم يكن لهم أي نشاط ملحوظ في الشارع سواء بالمظاهرات أو ما شابه ذلك.

وردًا على ذلك، قالت المصادر الأمنية إن القبض على شباب الجماعة جاء لكونهم ضمن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان لترويج شائعات وأكاذيب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التحريض على أعمال العنف وتأليب المواطنين ضد مؤسسات الدولة.

وأضافت لـ”إرم نيوز”: “دعم الإرهاب لا يتعلق فقط بالتواجد في الشارع، وإنما هناك لجان إلكترونية مكلف بها من قبل قيادات التنظيم الإخواني للشباب باستغلال معرفتهم ونشاطهم الإلكتروني في نشر أفكار الجماعة واستقطاب العناصر الجديدة، وترويج الشائعات ودعم الإرهاب والعنف والإساءة لمؤسسات الدولة”.

وختم بالقول: “نشاط اللجان الإلكترونية مراقب منذ فترة وتم التوصل من خلال المصادر لهوية الأشخاص الحقيقيين، بالنسبة للأسماء الوهمية، على صفحات التواصل، وما يفعلونه موثق بالأدلة عبر صفحاتهم”.