أنباء عن مقتل 4 مسلحين في تبادل إطلاق نار غربي القاهرة

قال مصدر أمني مصري، اليوم الأربعاء، إن 4 مسلحين قتلوا خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة غربي العاصمة، القاهرة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، أن “قوات الأمن تمكنت، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، من تصفية 4 إرهابيين من حركة حسم خلال تبادل لإطلاق النار بين الجانبين”.

وأوضح أن رجال الأمن بمحافظة الجيزة (غرب) وردت إليهم معلومات تفيد بوجود عناصر مسلحة في إحدى شقق منطقة أبو الوفا بمدينة الـ 6 من أكتوبر.

وتابع: “بمجرد وصول القوات، بادر المسلحون بإطلاق الرصاص؛ ما اضطر القوات إلى مبادلتهم إطلاق النار وتمت تصفيتهم”.

وأشار إلى أنه “عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وكميات من الذخيرة، إضافة إلى أسلحة تبين أن بعضها تم الاستيلاء عليه من الهجوم على سيارة شرطة بالبدرشين”.

وحتى الساعة 8:10 ت.غ لم يصدر بيان رسمي من الداخلية المصرية حول الواقعة. ولم يتسن لـ”الأناضول” الحصول على تعقيب حول الواقعة من مؤسسات حقوقية أو مصادر أخرى.

ومنتصف الشهر الجاري، قُتل 5 شرطيين في هجوم مسلح استهدف سيارة أمن، بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وفق الداخلية المصرية.

وتبنت حركة “حسم” التي تصنفها السلطات المصرية كإرهابية العديد من العمليات “الإرهابية”.