بعد 22 يومًا من التوقف.. عودة بث فضائية الحياة المصرية

عادت فضائية الحياة إحدى أشهر وأقدم الفضائيات المصرية الخاصة للبث مساء الثلاثاء من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بعد توقف استمر 22 يومًا عقب وقف البث بقرار من رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل لتراكم الديون التي وصلت إلى قرابة 20 مليون جنيه.

وشهدت الأيام الماضية خلافات حادة بين إدارة المدينة و الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة القناة ورئيس حزب الوفد هدّد على إثرها أسامة هيكل بإحالة ملف القناة للنيابة العامة لتراكم الديون دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ورحب نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعودة بث الفضائية التي يشاهدها ملايين المصريين بعد جدل حول أسباب وقف البث، إلا أن أسامة هيكل أكد في بيان رسمي عدم وجود أي موقف سياسي تجاه القناة.

وقالت مصادر خاصة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لـ “إرم نيوز”، إن أزمة فضائية”الحياة” مع المدينة انتهت منذ أيام بدفع الديون، إلا أن استمرار وقف البث كان لوجود مشكلات أخرى مع إدارة القمر الصناعي نايل سات.

وأوضحت المصادر أن مدينة الإنتاج لم تقم سوى بقطع التيار الكهربائي عن استوديوهات القناة، أما إشارة البث فتتعلق بإدارة القمر الصناعي، بحسب المصدر.

وذكرت المصادر أن شخصيات عامة تدخلت لإنهاء الأزمة وعودة بث الفضائية، من بينها مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الوطني للإعلام.