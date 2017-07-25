رفض برلماني وشعبي لمقترح حكومي بتعديل نظام دعم الخبز في مصر

رفض برلمانيون مصريون وتجار إلى جانب “شعبة أصحاب المخابز” مقترحًا حكوميًا لتعديل نظام دعم الخبز، يتضمن تخفيض حصة المواطن من أرغفة الخبز من 5 إلى 4 أرغفة، مع مضاعفة الحافز النقدي المتمثل في زيادة “نقاط الخبز” للمواطن من 10 قروش إلى 20 قرشًا.

وتضمن تقرير، أعدته “الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف” بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، مقترحًا بزيادة ما يسمى “نقاط الخبز” إلى 0.20 جنيه للرغيف بدلًا من 0.10 جنيه، مع خفض نصيب الفرد إلى 4 أرغفة يوميًا من خمسة.

ويحصل الفرد حاليًا على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته. ويباع الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف.

واعتبر رئيس “شعبة أصحاب المخابز” بغرفة القاهرة التجارية عطية حماد، المقترح السابق “خطوة ستكبد أصحاب المخابز خسائر كثيرة”.

وأشار حماد، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إلى وجود مفاوضات حاليًا بين الشعبة والوزارة بشأن هذا المقترح، بهدف ثني الوزارة عن قرارها.

ودعا وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، النائب عمرو الجوهري، إلى ضرورة الانتظار لحين عودة المجلس لدور الانعقاد واستدعاء وزير التموين لسؤاله عن المقترح، معتبرًا أن القرار “متسرع” وكان يجب الانتظار لحين الانتهاء من تنقية شبكة البيانات الخاصة بمستحقي الخبز المدعم والتوصل لآلية عادلة لتعويض المواطن.

واستدل الجوهري، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، على رأيه بأن وزارة التموين تقول إن تكلفة رغيف الخبز الفعلية 65 قرشًا لكنها ستعطي المواطن بسعر 20 قرشًا، وهو ما يستوجب أن يكون اختياريًا وليس إجباريًا، لافتًا إلى أنّه طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما يخص الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه وشبهات الفساد في المراحل المختلفة.

واعتبر وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، النائب مدحت الشريف، أن المقترح يُعد فكرة جيدة نظريًا، لكنها مرفوضة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن منظومة الخبز المدعم تستهدف 81 مليون مواطن، وهو ما يعني أن ثمة فئة قد تكون غير مستحقة للخبز وآخرين يعتمدون عليه كليًا.

ودعا الشريف عبر “إرم نيوز” إلى ضرورة طرح المقترح اختيارًا أمام المواطن، بالتزامن مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات أولًا لتحديد مستحقي الدعم، منوهًا إلى أنه خاطب وزارة التموين للإسراع في تحديد مستحقي الدعم.

ومخالفًا للرأي السابق، قال الخبير الاقتصادي المصري، مختار الشريف، لـ “إرم نيوز”: إن المواطن سيستفيد من فكرة زيادة نقاط الخبز، إذ تعمل الحكومة على ترشيد استهلاك الفرد من الخبز، معتبرًا أن 5 أرغفة عدد كبير بالنسبة للمواطن، ما يجعل إهدارًا للخبز.

غير أنّ رئيس “شعبة المخابز المصرية”، عبد الله غراب، اعتبر في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن المقترح ما هو إلا اجتهاد باحث، والحكومة لم تتجه لتخفيض حصة المواطن من أرغفة الخبز، كما أن رؤية الحكومة والرئيس السيسي ثابتة في عدم المساس بحصة المواطن من الخبز.