السيسي يرفض الإفصاح عن نيته بشأن الترشح للانتخابات المقبلة

رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين الإفصاح عن نيته بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل لكنه دعا الناخبين للإقبال على المشاركة فيها.

وردا على سؤال بشأن نيته الترشح للانتخابات المقبلة قال السيسي في مؤتمر للشباب بمدينة الإسكندرية الساحلية أذاعه التلفزيون على الهواء مباشرة “أنا مش هجاوب السؤال كده الصراحة. أنا هقول للمصريين أوعوا في أي انتخابات هتختاروا بيها رئيس ليكم متنزلوش. اوعوا.. دا يوم بيتحدد فيه مصير مصر”.

وقال أيضا “ربنا يولي من يصلح”.

ويتوقع مراقبون ترشح السيسي. وقال محمد أنور عصمت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات إنه يعتزم منافسة السيسي لكنه لا يتوقع لنفسه الفوز عليه مضيفا أنه يريد استغلال الحملة الانتخابية لتوجيه انتقادات للسياسات الحكومية.

كما أبدى المرشح الرئاسي السابق خالد علي الذي يعارض الحكومة استعداده للترشح لكنه يحاكم بتهمة توجيه إشارات بذيئة خلال مظاهرة وقد يحرم من الترشح إذا أدين.

وفي شأن آخر حذر السيسي من أن الخطر الذي يمثله الإسلاميون المتشددون في ليبيا على مصر يتصاعد بعد تراجع تنظيم داعش أمام الضربات الموجهة له في العراق وسوريا بدعم من الولايات المتحدة.

وقال إن ما بين عشر و12 سيارة محملة بأسلحة ومتفجرات تدمرها القوات المصرية كل يوم تقريبا حال محاولتها اختراق الحدود.

وأضاف “لازم تكونوا عارفين دول هيخشوا يعملوا معانا إيه اللي عليهم متفجرات وأسلحة ومقاتلين. الناس اللي بتسيب (ترحل) بعد موقف سوريا والعراق الناس دي هتيجي على فين؟ هتيجي على ليبيا ومن ليبيا هتيجي على فين؟”

وتابع “احنا مستعدين نقاتلهم. وأنا بالنسبة لي لن أتردد ثانية في مواجهتهم بمنتهى الحسم والقوة”.

وبدأ المؤتمر الذي يحضره رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وسياسيون حزبيون الاثنين ويختتم اليوم الثلاثاء.