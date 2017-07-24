مصري بقدم صناعية يجوب المحافظات وينقل شكاوى المواطنين للسيسي (فيديو)

لفت الشاب المصري ياسين الزغبي، الأنظار مع بدء فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، بعد أن جاب العديد من المحافظات المصرية للتعرف على مشكلات المواطنين.

وزار ياسين، وهو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بقدم صناعية، محافظات “الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح”، بدراجته ليلتقي بعشرات الأهالي من مختلف المحافظات والفئات للحديث معهم حول رؤيتهم للوضع الحالي في مصر في فيلم تسجيلي.

وجاء ضمن تصوير رحلته نقل شكاوى المصريين من ارتفاع الأسعار نتيجة قرارات رفع الدعم عن الوقود، إلى جانب بعض القرارات الأخرى.

وارتدى الشاب ياسين خلال جولته ملابس عادية وخوذة في رأسه، حيث تم تصوير رحلته في المحافظات، إلا أنه تم تصويره على الهواء مباشرة أثناء دخوله لقاعة المؤتمر ليستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبالًا حارًا، ويقبل رأسه ويحرص على جلوسه بجواره.

وقال السيسي لياسين: “شرف لنا أن تكون موجودًا معانا”، ليحرص السيسي على إعطاء الكلمة لياسين قبل افتتاح المؤتمر ليقول: “ما فعلته لأننا شباب ولأن الشباب لازم يتسمع ومفيش مستحيل ولازم نوصل صوتنا”.

وجلس ياسين على يسار الرئيس، فيما كانت الطالبة مريم فتح الباب المعروفة إعلاميًا بـ”بنت البواب” تجلس على يمنيه بعد أن وجهت لها الرئاسة دعوة للحضور تكريمًا لها لحصولها على 99% بالثانوية العامة والتحاقها بكلية الطب رغم أنها كانت تدرس داخل “كراج” عمارة.