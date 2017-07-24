“بنت البواب” المتفوقة تجلس بجانب السيسي في مؤتمر الشباب(فيديو)

تأكيدًا لما نشرته شبكة “إرم نيوز” منذ أسبوع حول الموضوع، خطفت الطالبة مريم فتح الباب، المعروفة إعلاميًا بـ”بنت البواب” الأنظار، بعد أن جلست بجوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي بدأ اليوم الاثنين بمحافظة الإسكندرية.

ووصل الرئيس المصري لمقر انعقاد المؤتمر، ليدخل القاعة وسط تصفيق حاد، ثم يصافح الطالبة مريم بحرارة، ويجلس بجوارها في الصف الأول، بعد أن وجهت لها الرئاسة دعوة لحضور المؤتمر.

وكانت”إرم نيوز” قد نشرت منذ أسبوع أن الرئاسة المصرية وجهت دعوة رسمية لمريم لحضور المؤتمر، وسط تأكيدات على لسان مصادر بجلوسها بجوار الرئيس خلال المؤتمر.

وشغلت مريم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد فوزها بالمركز الأول في الثانوية العامة على قطاع شرق القاهرة بحصولها على 99% والتحاقها بكلية الطب وسط ظروفها المعيشية الصعبة، وتفاخرها بمهنة والدها الذي يعمل حارس عقار، حيث تعيش حاليًا برفقته في غرفة أسفل العمارة، وكانت تراجع دروسها في مكان اصطفاف المركبات “الجراج”، وأحيانًا في أحد المحلات الخالية بجوار محل سكنها.

وكان أحمد حسن، نجم منتحب مصر سابقًا، قد زار مريم في منزلها تقديرًا لها على تفوقها، فيما أعلن وليد سليمان، نجم الأهلي المصري تبرعه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة لمساعدة الفتاة.