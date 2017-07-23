الجيش المصري يقتل 9 مسلحين شمال سيناء

قال مسؤول أمني مصري، مساء الأحد، إن 9 مسلحين قتلوا، برصاص الجيش المصري، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن “قوات الجيش واصلت حملتها العسكرية بمنطقة (مزارع الزيتون) جنوب مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، وتمكنت من قتل 9 مسلحين تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس”.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن “القوات ضبطت بحوزة المسلحين أسلحة آلية، وأجهزة وأدوات طبية ومولدات كهربائية تم الاستيلاء عليها من مراكز طبية بمدينة العريش”.

وذكر المصدر أن القوات “ضبطت وفجرت أيضاً مخازن متفجرات بالعريش”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتحدث باسم الجيش المصري بشأن الواقعة حتى الساعة 22.00 تغ.