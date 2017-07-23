ما حقيقة إصابة الحارس الشخصي للسيسي؟ (صور)

بعد غياب الحارس الشخصي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن آخر ظهور له خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤلات، وأثارت جدلاً حادًا حول العقيد محمد شعراوي، الذي لم يفارق السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع ولغاية الآن.

وبعد 24 ساعة من الغموض، انتشرت صور للعقيد شعراوي، تظهر إصابته بذراعه الأيمن، مما فتح حلقة جديدة من الجدل حول طبيعة الإصابة التي استغلها البعض للترويج لشائعات اعتبرت إصابة الحارس الشخصي للرئيس، وغياب أي أخبار عنه، وتسريب تلك الصور، مؤشرا على وجود اختراق أمني وراء القصة.

ونشرت صفحة شعبية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تسمى نفسها “ألتراس العقيد محمد شعراوي”، صورا، وسرعان ما تلقفتها صفحات النشطاء والشباب متسائلين عن سبب الإصابة التي لحقت بشعراوي.

وأرجعت الصفحة غياب العقيد شعراوي عن مرافقة السيسي خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية إلى ما أسمتها “ظروف الإصابة”.

وفيما نقل نشطاء وصفحات عبر مواقع التواصل، أنّ حارس السيسي أصيب خلال التدريبات، وأنه حاليًا يخضع لفترة علاج، فإن أيًا من الجهات الرسمية لم تتحدث عن الغياب وعن الإصابة، وبات السجال عبر صفحات “السوشيال ميديا” مصدرًا جديدًا للتنبؤات.

ويعد العقيد شعراوي، الذي يمتلك لياقة بدنية، وقدرات تأمينية عالية، من أشهر كوادر الفرقة 777، وهي أقوى الفرق العسكرية في مصر.