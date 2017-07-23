بالفيديو والصور.. الشرطة المصرية تقتل 8 من حركة “حسم”

قتلت الشرطة المصرية ، اليوم الأحد، 8 عناصر من تنظيم “حسم” التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في أحد المعسكرات التدريبية للتنظيم بصحراء محافظة الفيوم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، إنها “تحركت بناء على معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد بتطوير إستراتيجية التنظيم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، تتناول استخدام مختلف أنواع الأسلحة، والدفاع عن النفس، وأمن الهواتف والاتصالات، تمهيدًا للقيام بسلسلة هجمات”.

وأوضح البيان، أن “8 عناصر قتلوا في مواجهات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوي، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، ليسقط 8 عناصر هم نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم ، ومحمد عواد محمد حنفي الشلقاني، ومحمد جمال عدلي رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة، وعبدالرحمن عبد المعطي مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبدالباقي، ومحمد راضي إسماعيل محمد”.

وأشار إلى أنه “عثر خلال المداهمة على بنادق آلية عدد 4 ، بندقية خرطوش، مسدس عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وكميات من المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة، وبعض المعدات المستخدمة في التدريب على الرماية، إضافة إلى دراجتين بخاريتين، ومياه ومواد بترولية”.

ولفتت الوزارة إلى أنه “في الوقت نفسه تم ضبط 5 عناصر من حركة حسم في وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتي الجيزة والشرقية واللتين اتخذتا كمقرات لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، وعثر داخلهما على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية”.