في افتتاح قاعدة محمد نجيب.. رسالة السيسي لأمير قطر: خليك في حالك (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن من يعملون على التدخل وبث الفرقة في مصر يتناسون وجود الشعب المصري، مضيفاً “تقدر إنت على مصروف مصر؟ تقدر تصرف 100 مليار سنوياً على مصر، فخليك في حالك أحسن وخليك في بلدك أحسن يا من تنفق المليارات من أجل تدمير الدول العربية ومصر”.

وفي رد بشكل غير مباشر على خطاب تميم بن حمد، أمير قطر، وممارسات قطر تجاه الدول المقاطعة لها على رأسها مصر والإمارات والسعودية والبحرين قال السيسي: ” لن ينال الإرهاب من مصر، ولن ينال من الأشقاء العرب في المنطقة، وأقول لمن يريد التدخل في شؤون مصر كيف تتدخل في شؤون 100 مليون مصري يتناولون وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وهذا طعام عام كامل لبعض الدول، وحينما نبني مشروعاً سكنياً نبني بالمليون شقة، وهذا العدد هو عدد دول فكيف ذلك”.

وأوضح السيسي أن كل دولة لها خصوصيتها ، على الرغم من تجمع دول المنطقة على عادات وتقاليد ودين واحد، إلا أن لكل دولة خصوصيتها .