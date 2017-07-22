مصر.. الإعدام لـ 28 متهمًا في “اغتيال النائب العام”

قضت محكمة مصرية بإعدام ٢٨ متهمًا في قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بإعدام المتهمين بعدما تلقت رأي مفتي الجمهورية بتأييد الإعدام.

ونطقت المحكمة بالحكم برئاسة المستشار حسن فريد، بعد إحالة أوراق 30 متهما للمفتي.

وواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

كما أصدرت المحكمة في القضية نفسه أحكامًا متفاوتة، شملت السجن المؤبد لـ15 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ8 متهمين، و10 سنوات مشدد لـ 15 متهمًا، وانقضاء الدعوى لمتهم بوفاته.

وعقدت المحكمة، للنظر في القضية التي يحاكم فيها 67 متهمًا، على مدى 11 شهرًا، 36 جلسة، استمعت خلالها إلى أوجه المرافعات كافة من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، والدفاع والدفوع وناقشت 115 شاهد إثبات بخلاف شهود النفي وعددهم 20 شاهدًا.