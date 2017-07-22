الأكبر في المنطقة.. السيسي يفتتح قاعدة محمد نجيب العسكرية (فيديو)

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام، وسط مشاركة قيادات عربية وخليجية، بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وولي عهد البحرين وأمير منطقة مكة المكرمة والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

ورفع السيسي علم مصر على القاعدة، مؤكدًا أنها ستكون باكورة لقواعد عسكرية أخرى.

وتعد القاعدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقارير إعلامية.

وأطلقت مصر اسم “محمد نجيب” على القاعدة العسكرية، حيث كان أول رئيس للجمهورية عقب ثورة 23 يوليو 1952، التي أطاحت بنظام الملكية، كما أن افتتاح القاعدة جاء متزامنًا مع الذكرى الـ 65 للثورة.

ومن أبرز مهام القاعدة العسكرية، تأمين مشروع الضبعة النووي، المقرر إقامته في المنطقة نفسها، إلى جانب الحدود الغربية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة 3 محاولات اختراق على الحدود المصرية الليبية تصدى لها الجيش المصري.

وتضم القاعدة العسكرية قرابة 1155 مبنى ومنشأة، وأفواج لنقل الدبابات تتسع لنحو 451 ناقلة حديثة، وكذلك إنشاء 72 ميدانًا متكاملاً، كما تشمل مجمعًا لميادين التدريب التخصصي، إلى جانب مجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية.

كما تضم القاعدة العسكرية، قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض، و50 وحدة للطاقة الشمسية ومزرعة بسعة 379 فداناً للأشجار المثمرة ومزرعة أخرى بسعة 1600 فدان للنباتات الموسمية.

وأذاعت القوات المسلحة المصرية خلال افتتاح القاعدة العسكرية فيلماً تسجيلياً ضم كافة التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وغالبية الدول العربية.

واصطحب الرئيس السيسي ضيوفه في سيارة مكشوفة لتفقد القاعدة العسكرية وسط أجواء احتفالية كبيرة.