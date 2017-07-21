عارض السادات وهاجمه مرسي في خطابه.. وفاة ممدوح فودة أقدم برلماني مصري

غيّب الموت، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ممدوح فودة، أقدم برلماني في مصر، بعد أن شهدت سنوات عمله البرلماني الكثير من الجدل، كونه كان نائباً في عدة دورات برلمانية من عام 1971 حتى عام 2005.

وكان فودة من أبرز معارضي الرئيس الراحل أنور السادات، حيث هاجم اتفاقية “كامب ديفيد” بشدة، واتخذ عدة مواقف برلمانية ضدها، كما أنه كان خصماً عنيداً لجماعة الإخوان ومرشحيهم خلال الانتخابات البرلمانية في محافظة الدقهلية.

ذاعت شهرة فودة بشكل كبير عقب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي لرئاسة الجمهورية في مصر، حيث اتهمه مرسي بأنه يدفع رشاوى من أجل قطع الكهرباء عن المواطنين ومن ثم تأليب الرأي العام ضد مرسي ونظام الإخوان.

ووصفه مرسي في خطاب له أثناء الاحتفال بليلة القدر عقب توليه السلطة بـ”فودة بتاع المنصورة”.

وسيطرت عبارة “فودة بتاع المنصورة” على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وسط انتقادات لمرسي وقتها كونه رئيساً للجمهورية ويعرف من يعمل ضد مصلحة المواطنين ومع ذلك لا يتخذ قرارا تجاهه، الأمر الذي قابله النشطاء وقتها بأنه “كلام مرسل”.

وشارك فودة في الثورة على نظام حكم جماعة الإخوان، وهاجم الكثير من قيادات الدولة أثناء تولي الإخوان للحكم، حيث كان يرى أن مصر اختطفت على يد جماعة متطرفة، واعتبر ثورة 30يونيه إعادة تصحيح المسار.