بعد إنهائه إجراءات التصالح.. رجل الأعمال حسين سالم يعود إلى مصر

أكدت مصادر بمطار القاهرة وصول رجل الأعمال حسين سالم، صديق الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مطار القاهرة ، بعد أن أنهى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث أشارت المصادر أن سالم وصل المطار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على رحلة الطيران القادمة من مدريد.

وذكرت المصادر أن حسين سالم أنهى إجراءات الوصول دون أية عوائق حيث كان برفقته ابنته فقط وبعض مساعديه، حيث تبين عدم وجود اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول بعد وضع اسمه على جهاز الحاسب.

من ناحيته، قال الدكتور محمود كبيش، محامي حسين سالم، لـ”إرم نيوز” إن موكله لم يكن لديه ما يمنع قدومه إلى مصر بعد إنهاء القضايا التي اتهم فيها بالفساد والتربح بعد أن حصل على البراءة في بعضها وتصالح مع الدولة وفقاً للقانون في قضايا أخرى.

وذكر كبيش أن حسين سالم لم يجر أي اتصالات معه خلال الأيام الأخيرة بشأن تحديد موعد عودته لمصر قائلاً “انتهيت من عملي المكلف به، وهو لم يعد مطلوباً في أي قضية، ومن ثم فتحديد موعد عودته يرجع إلى ظروفه الشخصية خاصة من الناحية الصحية”.

يذكر أن حسين سالم، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، حاصل على الجنسية الإسبانية، ولد في نوفمبرعام 1933 ،و له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصري المتخصصة في الغازات، ودفع ملايين الجنيهات مؤخراً من أجل التصالح مع الدولة في مصر ليتمكن من العودة إليها بعد وضع اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول منذ اندلاع ثورة 25يناير 2011، وهروبه خارج البلاد.