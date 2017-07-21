مصر تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للعنف في محيط المسجد الأقصى

طالبت مصر، اليوم الجمعة، إسرائيل بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عن “استيائها الشديد” لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين “الأبرياء” جراء الاستخدام المفرط للقوة.

ودعت الوزارة في بيانها، الحكومة الإسرائيلية إلى تغليب صوت العقل للحيلولة دون انجراف الأوضاع الي مستنقع خطير، من شأنه وأد الجهود المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وبحسب البيان ذاته، شددت مصر على “ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها”.

واليوم الجمعة، قتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، وأصيب العشرات، مع تصاعد المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وشهدت عدة أحياء في مدينة القدس ومدن وبلدات بالضفة الغربية، اليوم، تظاهرات ومواجهات رفضا لتركيب السلطات الإسرائيلية بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.