إقلاع طائرة مصر للطيران إلى أثينا بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

أقلعت طائرة شركة مصر للطيران رقم 747 المتجهة إلى العاصمة اليونانية أثينا، صباح اليوم الجمعة، بعد التأكد من عدم صحة البلاغ المجهول بوجود قنبلة على جسم الطائرة قبل إقلاعها، بحسب مصدر أمني في مطار القاهرة.

وأوضح المصدر الأمني المسؤول، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنه تم التعامل مع البلاغ بجدية على الفور عبر إخلاء الطائرة بعد إنزال الركاب بحجة وجود عطل فني وتوجههم مرة أخرى إلى صالة الانتظار، ثم تم تفتيش الطائرة بالكامل بداية من غرف الحقائب والمهمات وكبينة القيادة، وأماكن تجهيز الطعام وغرفة طاقم الخدمة من المضيفين والمضيفات.

ولفت المصدر إلى أن التحرك جاء عقب بلاغ بوجود قنبلة، في وقت وجد فيه أفراد التفتيش على أحد مقاعد الطائرة عبارات تهديد .

وقال إن هناك مراجعات وإجراءات أمنية دورية، وهناك فرق تتحرك على الفور للتفتيش والتأمين ليس في حالة البلاغات فقط، ولكن هناك عمليات تفتيش بأجهزة حديثة ومتطورة للطائرة مرتين قبل الإقلاع، الأولى قبل وضع الحقائب ومرة أخرى بعد وضعها.

وتابع: “ليس من الضروري أن نلاحق أصحاب البلاغات الكيدية لأننا نتعامل مع كل بلاغ حتى لو جاء كل ساعة، فهناك فرق متخصصة ومتطورة، وأخذت تدريبات على أعلى مستوى ولا يخرج عملها عن هذا التخصص”.