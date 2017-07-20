البنك الدولي يوافق على تمويل أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بمصر

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر، أن البنك الدولي وافق على تمويل أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر بـ660 مليون دولار.

وقالت نصر، في بيان صادر عن الوزارة، أمس الخميس، إن “المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، أقرّ بالإجماع الخميس بواشنطن، تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار أمريكي لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر”.

وأضاف البيان أن “هذا القرار تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري، بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع يأتي مواكبًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة أخيرًا لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري”.

ولفت إلى أن “التمويل الذي أتاحته مؤسسة التمويل الدولية، يعد جزءًا من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، يشارك فيه كذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى باستثمارات إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار”.

واعتبرت الوزيرة أن “هذا المشروع يعكس التزام مصر دوليًا بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليميًا فى إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.