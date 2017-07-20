مقتل شرطي وإصابة 3 في هجوم بالفيوم المصرية

قُتل شرطي وأُصيب 3 آخرون، مساء الخميس، في هجوم مسلح بمحافظة الفيوم، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدرلـ”إرم نيوز” إن “مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا وابلًا من الرصاص على دورية للشرطة كانت تسير على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة 3 آخرين”.

وأضاف أن “أجهزة الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث فيما تم نقل المصابين لتلقي العلاج ويجري تمشيط المنطقة لملاحقة المسلحين”.

وأشار إلى أن سيارات الشرطة والإسعاف انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، فيما لاذ المسلحان بالفرار، ولم يستدل عليهما بعد.

ولم تصدر وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة حتى الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.

وتشهد مصر هجمات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال العامين الماضيين، في أكثر من محافظة خاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات لا سيما من أفراد الجيش والشرطة.