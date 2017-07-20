مصر: من المشين عدم محاسبة مجلس الأمن لقطر

اتهمت مصر، الحكومة القطرية، أمس الخميس، بانتهاج سياسة “داعمة للإرهاب” تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه “من المشين” ألا يحمّل المجلس المؤلف من 15 بلدًا، المسؤولية للدوحة.

جاء ذلك في كلمة لإيهاب مصطفى نائب السفير المصري لدى مجلس الأمن، بعدما أقر الأخير قرارًا يجدد العقوبات على تنظيمي داعش والقاعدة.

وشدد مصطفى في كلمته على “ضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، على سبيل المثال، في تبني النظام الحاكم في قطر لسياسة دعم الإرهاب”.

وأضاف أن “النظام القطري يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس”.

وتابع “لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين.. يجب أن تكون قرارات المجلس فعالة وتؤدي إلى وقف أي انتهاك أو خرق لها”.

من جانبها، رفضت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، تصريحات مصطفى.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عقوبات على قطر الشهر الماضي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وبحسب خبراء، فإن أي مسعى لفرض عقوبات للأمم المتحدة على قطر سيواجه صعوبات على الأرجح إذ يحتاج إلى موافقة جماعية خلف الأبواب المغلقة لأعضاء مجلس الأمن أو تصويت على قرار، وهو ما يستلزم تأييد 9 أصوات فضلًا عن عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة الدائمين.