القاهرة تنقل استياءها لواشنطن من الصياغة الجديدة لإرشادات السفر لمصر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الخميس إن وزير الخارجية سامح شكري كلف سفارة بلاده في واشنطن بنقل رسالة استياء للخارجية الأمريكية للصياغة المستخدمة في بيانها الخاص بتحديث إرشادات السفر إلى مصر، والصادر يوم 19 يوليو الجاري.

وأضاف أبو زيد أن السفارة فى واشنطن قامت بنقل الرسالة إلى الجانب الأمريكي، موضحةٓ أن ما تضمنه بيان ارشادات السفر من ذكر أحداث وقعت منذ سنوات دون الإشارة إلى تاريخ حدوثها، يعطي انطباعاً خاطئاً لمن يقرأ البيان بأنه يشير إلى هجمات “إرهابية” حديثة.

وأوضحت الخارجية المصرية في رسالتها، إن التمييز بين جماعات “إرهابية” وما يُسمي بـ “جماعات معارضة سياسية عنيفة”، وهو تمييز غير مقبول، نظراً لأن كل جماعة سياسية تستخدم العنف هي جماعة “إرهابية”، فضلا عن كون البيان يشير إلى أن الهجمات الإرهابية يمكن أن تحدث في أي مكان في مصر، وهي إشارة تفتقد الدقة وتعطي انطباعا سلبيا خاطئا عن الوضع الأمني فى مصر، بل وتتعارض مع إشارات أخرى واردة في البيان ذاته تشير إلى أن سلطات الأمن المصرية تكثف من تواجدها في المناطق السياحية والمناطق الاستراتيجية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مبديا الاندهاش لكون الخارجية الأمريكية تصدر مثل تلك البيانات التي تحذر من السفر إلى مصر، في الوقت الذى لا تتعامل فيه بنفس الأسلوب مع دول أخرى تتعرض لهجمات واعتداءات إرهابية مماثلة، معلقاً ” نتوقع المزيد من التضامن مع مصر في مثل تلك الظروف”.