بعد مقتل سياح من ألمانيا وبلجيكا.. مصر تحقق في وفاة سائح صيني بأحد شواطئ الغردقة

بدأت النيابة العامة في مصر، التحقيق في وفاة مواطن صيني الجنسية، بعد العثور على جثته في أحد شواطئ مدينة الغردقة السياحية، أحد أهم وأبرز المدن السياحية التي تقع في محافظة البحر الأحمر.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إنه تم العثور على جثة الصيني على شاطئ إحدى القرى السياحية، وهو يرتدي كامل ملابسه، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية تؤكد وجود الجثة في المياه منذ أكثر من يوم، بسبب اختفاء ملامحها بنسبة كبيرة.

وذكر المصدر، أن رجال الأمن والبحث الجنائي، انتقلوا لموقع الحادث داخل أحد الفنادق، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت النيابة العامة فتح التحقيق في الواقعة وإحالة جثة المتوفى للطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بشأن سبب الوفاة سواء كانت غرقًا، أو وجود شبهة جنائية بمقتله قبل نزوله المياه.

وتأتي واقعة العثور على جثة الصيني، بعد أيام من حادث الغردقة الذي راحت ضحيته سائحتان من ألمانيا بعد قيام شاب بطعن 7 سائحات على شاطئ إحدى القرى السياحية، حيث لا تزال نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع المتهم، وفقًا لقرار النائب العام المصري.

كما قتلت سائحة بلجيكية داخل حمام أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ السياحية، ولا تزال النيابة تحقق مع زوجها وآخرين.

وتأتي الحوادث من هذا النوع، وسط مخاوف تحيط بالقطاع السياحي في مصر، الذي تأثر كثيرًا على مدار الأعوام الماضية، بسبب الظروف الأمنية التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وبدء القطاع السياحي في التعافي مؤخرًا.