لأول مرة.. لجان فتوى دائمة داخل محطات مترو الأنفاق بمصر‎

عقد مجمع البحوث الإسلامية المصري، التابع لـ”الأزهر“، بروتوكول تعاون مع هيئة مترو الأنفاق بمصر، يتضمن وجود مكان ثابت لأعضائه بالمحطات يقدمون من خلاله الفتاوى للمواطنين.

وقال المتحدث باسم الشركة المصرية للمترو، أحمد عبد الهادي، إن لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بدأت عملها داخل محطات مترو الأنفاق كتجربة أولية في أكبر 3 محطات استقبالًا للجمهور.

وأوضح عبد الهادي، في تصريحات صحافية، أن التجربة بدأت في محطات الشهداء (وسط القاهرة)، والمرج وشبرا الخيمة (شمال) للاستماع إلى أسئلة المواطنين والإجابة عنها عبر رجل دين من الأزهر.

وأشار إلى أن لجنة الفتوى ستعمل على فترتين الأولى من الساعة 9 صباحًا (7:00 ت.غ) إلى 2 ظهرًا ( 12:00 ت.غ) ثم فترة مسائية تمتد حتى 8 مساءً ( 18:00 ت.غ).

بدوره، أوضح الأمين العام للمجمع البحوث الإسلامية، محيي الدين عفيفي، أن البروتوكول يأتي استكمالًا لخطة المجمع للوصول إلى الناس في أماكن تواجدهم المختلفة من خلال طرح المفاهيم الصحيحة للإسلام.

وأوضح عفيفي، في تصريحات متلفزة، أن الخدمة تأتي ضمن جهود المجمع لمواجهة الفتاوى المضللة التي تحاول تيارات متطرفة ترويجها بأشكال مختلفة وتيسيرًا على المواطنين دون الحاجة إلى السفر وقطع المسافات إلى دار الفتوى (شرق القاهرة).

وتأتي فكرة لجان الفتوى بعد نحو شهرين من بروتوكول آخر وقعه مجمع البحوث الإسلامي في شهر رمضان لتقديم برامج دعوية يلقيها وعاظ الأزهر من خلال إذاعة المترو بشكل يومي للركاب.

ويستقل نحو 4 ملايين راكب خطوط مترو الأنفاق الثلاثة يوميًا، وفق إحصاءات رسمية.