مقتل ضابط مصري و8 مدنيين في تفجير شمال سيناء

قُتل ضابط مصري و8 مدنيين، اليوم الأربعاء، في تفجير استهدف مدرعة شرطة بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن “مدرعة شرطة تم استهدافها بعبوة ناسفة زرعها مجهولون حال سيرها على الطريق الدائري، جنوب مدينة العريش، بالقرب من كمين المحاجر”.

وأضاف، “إثر التفجير، هاجم مجهولون بالرصاص أفراد المدرعة، ما أسفر عن مقتل الملازم أحمد عادل (25 عامًا)، و8 مدنيين بينهم سيدتان وطفلة تصادف مرور سياراتهم خلال الواقعة، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين”.

وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى العريش العام بالمحافظة ذاتها.

ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية، بيانًا حول الهجوم حتى الساعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.