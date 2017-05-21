في القمة الإسلامية الأمريكية.. السيسي يستعرض الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية أن خطر الإرهاب يمثل تهديدًا جسيمًا لشعوب العالم أجمع.

واستعرض السيسي خلال كلمته أمام القمة، الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب، موضحًا أن هذه الرؤية “تضمن مواجهة كافة المنظمات الإرهابية دون انتقائية، أو اقتصارها على مسرح عمليات واحد دون آخر”، داعيًا في الوقت ذاته إلى أن “تتم المواجهة بشكل شامل ومتزامن”.

وقال الرئيس المصري إن “المواجهة الشاملة تتطلب أيضًا مواجهة مصادر التمويل، ووقف الدعم السياسي والمادي والأيديولوجي”، في حين اتَّهم دولاً لم يسمّها بالتورط بدعم الإرهاب.