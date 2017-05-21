مصر تحيل 48 متهمًا بتفجير كنائس للقضاء العسكري

أحال النائب العام المصري، اليوم الأحد، 48 متهمًا بتفجير ثلاث كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا، إلى القضاء العسكري.

ووجه النائب العام للمتهمين تهمًا تمثلت بـ”الهجوم على كمين النقب في الوادي الجديد، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الشرطة والاستيلاء على أسلحتهم”.

ومن المقرر أن يوجه لهم أيضًا تهمة “الشروع في قتل المواطنين وقوات تأمين الكنائس”.

وأسفرت الهجمات على الكنائس في كانون الأول/ ديسمبر، ونيسان/ أبريل الماضيين، عن مقتل أكثر من 70 شخصًا وإصابة العشرات بجروح.

وكان المتهمون بتفجير الكنيسة البطرسية في العباسية بالقاهرة، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة ماري جرجس في طنطا، شكلوا خليتين تابعتين لتنظيم داعش في مدينتي القاهرة وقنا.