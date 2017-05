ترامب للسيسي: أحب حذاءك

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن إعجابه الشديد بالحذاء الذي ارتداه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش قمم الرياض.

وأثنى ترامب، على الحذاء، في مزاح، أثناء لقائه اليوم نظيره المصري في الرياض على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية.

وقالت المحررة بوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية لشؤون البيت الأبيض، جينيفر جاكوب، إن ترامب افتتح لقاءه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قائلا “أنا معجب بحذائك”.

"Love your shoes. Boy, those shoes. Man!" Trump told Sisi. https://t.co/TZWJX8tR32

وبعد نهاية الاجتماع، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورة له أثناء لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

Trump complimented the Egyptian president's shoes this morning, per AP photographer @evanvucci.

One shoe visible here in my photo. pic.twitter.com/BwzLF4poUP

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 21, 2017