بالصور.. مصري يعود إلى مقاعد الدراسة بعد 61 عامًا

قرّر مواطن مصري سبعيني، العودة إلى مقاعد الدراسة واستكمال تعليمه، الذي توقف قبل نحو 61 عامًا عند المرحلة الابتدائية العام 1956.

الحاج محمد بدران (73 سنة) قال إنه سيستكمل تعليمه “حتى يتمكن من توصيل صوته وأيضًا توعية أصدقائه من الفلاحين”، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وقال بدران، الشهير بـ”عم محمد”، إنه عاد منذ ثلاثة أعوام لدراسة المرحلة الإعدادية، وبدأ بالصف الأول الإعدادي حتى وصل إلى الصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس محافظة الدقهلية، شمال شرق القاهرة.

وأشار “عم محمد” إلى أنه خضع قبل أيام لامتحانات نهاية العام مع حفيده “الذي شجّعه على استكمال الدراسة معه”.

وينتمى “بدران” للنقابة العامة للفلاحين ويؤكد أن لديه الرغبة بالمشاركة في القضايا التي تتناولها النقابة والمساهمة بحل أزمة الفلاحين ومعاناتهم.

وأوضح “بدران” أنه حصل على الشهادة الابتدائية العام 1956 بعد وفاة والده، وقرر العمل بالزراعة ومساعده والدته، لافتًا إلى أنه تقدم منذ ثلاث سنوات للمدرسة الإعدادية بقرية الصلاحات، بمحافظة الدقهلية، لاستكمال تعليمه، حيث طلب المسؤولون الأوراق التي تثبت حصوله على الشهادة الابتدائية، والتي تقدم بها واستطاع تقديم امتحانات النقل بالصفين الأول والثاني الإعدادي إلى أن وصل إلى الصف الثالث.

وأضاف أنه كان يستعير بعض الكتب من حفيده وفي أوقات كثيرة كان يقوم بالدراسة معه، وأنه ينتظر بفارغ الصبر نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية، معربًا عن أمله بأن يكمل المرحلة الثانوية العامة للالتحاق بكلية الحقوق.

أهالي قرية الحاج محمد بدران، بدورهم، قالوا إنه معروف بين أهالي القرية بـ”الفلاح الفصيح”، مشيرين إلى أن من شجعه على التعليم هو حفيده محمد وسام بدران، وهو معه في المدرسة ذاتها، ويؤديان حاليًا امتحانات نهاية العام، مطالبين بتكريمه كـ”نموذج مشرف”.

والحاج محمد بدران، من مواليد قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، وهو متزوج ولديه ولدان، وسام وبدران، وبنتان وجميعم متعلمون، كما أن الحاج محمد لديه أحفاد من كل أبنائه وأكبر أحفاده ابن ابنته وهو متزوج ولديه أبناء، كما أن لديه أيضًا أحفادًا آخرين من أبنائه الذكور، منهم محمد وسام بدران وهو طالب في الصف الثالث الإعدادي وزميله في الدراسة ومعه في الفصل الدراسي نفسه.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” في مصر نشروا صورًا لـ”عم محمد” أثناء تأديته لامتحانات نهاية العام بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة، ليقرر محافظ الدقهلية، أحمد الشعراوي، تكريمه ليكون نموذجًا يحتذى به للجميع، واستقبله بمكتبه وقام بتكريمه مع حفيده.

واستمع المحافظ لمقترحات “عم محمد” بشأن الزراعة والأسمدة الزراعية ووعده بدراستها، وقدم درع المحافظة تقديرًا له.