براءة رجل أعمال مصري في قضية بيع الغاز لإسرائيل‎

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال المصري البارز، حسين سالم، في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعره في السوق العالمية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحكم صدر بعد إعادة المحاكمة.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت سالم غيابيًا في 2013، بالسجن 15 عامًا في القضية، التي كان متهمًا فيها وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، سامح فهمي، وعدد من قيادات قطاع البترول المصري.

وأُدين فهمي والمتهمون الآخرون حضوريًا واستعملوا حقهم في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي ألغت سجنهم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى قضت في 2015 ببراءتهم وهي البراءة التي أيّدتها محكمة النقض بحكم نهائي وباتٍّ.

وقال مصدر لـ”رويترز” إن المحكمة استندت في الحكم ببراءة سالم إلى براءة فهمي والمتهمين الآخرين، وأضاف أنها استندت أيضًا إلى “تصالح سالم مع الدولة وتنازله عن أغلب أمواله في مصر.”

وكان سالم قد غادر مصر مع اندلاع انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عامًا في الحكم، والتي أعقبها تقديمه مع ابنيه علاء وجمال وأعضاء في حكومته ورجال أعمال مقرّبين منه للمحاكمة في قضايا فساد لكن معظمهم نالوا البراءة.

وفي العام الماضي، تصالح سالم وأفراد أسرته مع الدولة وتخلّوا عن 75 في المئة من ثروتهم في مصر، وصاروا أحرارًا في العودة إليها مع وقف الملاحقة القضائية لهم.

وسالم مساهم رئيس في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي صدَّرت الغاز الطبيعي لإسرائيل.

ونال مبارك البراءة من تهمة مماثلة في قضية منفصلة.