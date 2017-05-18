محكمة مصرية تبرئ رجل الأعمال الهارب حسين سالم

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال المصري حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ببراءة حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “تصدير الغاز لإسرائيل”، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بإهدار المال العام المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.

ويعتبر حسين سالم، أحد أبرز المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقد اتهم في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بشركته التي تصدر الغاز لإسرائيل.

ولعب سالم، الذي ولد في 1928، والمشارك في استثمارات ضخمة في قطاعي السياحة والطاقة، دورًا رئيسا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة “غاز شرق المتوسط”، التي يمتلكها، وهي القضية التي حصل فيها على البراءة.

وتصالح حسين سالم مع الدولة عبر محاميه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، الذي تولى مسؤولية هذا الملف بعد تنازله عن أراضي وعقارات ومنتجعات سياحية وفنادق بقيمة 5 مليارات جنيه و342 مليون جنيه وهو ما يساوي 75% من ثروته الموجودة حاليًا.

وكان سالم، الذي يحمل أيضًا الجنسية الإسبانية، اعتقل بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد ثورة الـ 25 من يناير التي أنهت حكم مبارك حيث حكم عليه غيابيًا في مصر بالسجن سبع سنوات وغرامات تزيد عن 4 مليارات دولار في عام 2011، بعد إدانته بغسل الأموال والكسب غير المشروع.