تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للمتاحف.. مصر تمهّد طريقًا قديمًا في الأقصر (صور)

استضافت مدينة الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017 احتفالات مصر باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق الثامن عشر من مايو/ أيار في كل عام.

وانطلقت الاحتفالات مساء الأربعاء من متحف الأقصر الفرعوني بحضور وزير الآثار المصري خالد العناني، ومحافظ الأقصر محمد بدر اللذين افتتحا معرضًا خاصًا يضم مجموعة من المقتنيات الأثرية التي اكتشفت مؤخرًا من قبل بعثة أثرية مصرية في مقبرة أو سرحات الذي كان يعمل قاضيًا للمدينة.

ومن المنتظر أن تتضمن الاحتفالات خلال الأيام المقبلة عروضًا فنية وفلكلورية بجانب عدد من الفعاليات الأثرية والسياحية التي تقام بين معالم مدينة الأقصر التي تضم بجانب متحف الأقصر الفرعوني متحفًا هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط حول تاريخ التحنيط بجانب مجموعة من المخازن المتحفية المقامة وسط المعابد الأثرية بشرق الأقصر وغربها.

كما قام وزير الآثار المصري بتفقد عدد من الأعمال الأثرية الجارية بمعبد الأقصر الفرعوني، وأعلن مع محافظ الأقصر عن مشروع لجمع وترميم وتركيب تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني كان قد تناثر في المعبد قبيل قرون.

كما بحثا سبل استكمال طريق الكباش الفرعوني والذي يعد من أقدم الطرق في العالم ويربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر، ويقام بهدف تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم ويحتاج إلى قرابة 300 مليون جنيه مصري لاستكمال ما تبقى من مراحله.

مؤخرًا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقادات للحكومة بشأن تأخر العمل بالطريق مطلع الأسبوع الجاري. وتقف دور عبادة مسيحية وإسلامية بجانب مساكن وخطوط للمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات عائقًا أمام استكمال الطريق، وذلك بحسب مصادر في منطقة آثار الأقصر ومصر العليا.

ومن المقرر قيام لجنة متخصصة بتفقد الطريق السبت المقبل ورفع تقرير بتكلفة الخطط اللازمة لاستكماله، وذلك بعد أن توقف العمل به منذ 6 سنوات مضت.