قرار قضائي بسجن وزير الإسكان المصري وعزله من وظيفته

قضت محكمة جنح الهرم اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار فادي عزيز، بسجن وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي سنة غيابيا، وكفالة مالية بألفي جنيه، وتعويض مدني مقداره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

كما قررت المحكمة براءة المتهم الثاني في القضية، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، المهندس حسن حسني التهامي.

ويعود أصل القضية، عندما تقدمت المدعية بالحق المدني عزة المعز لدين الله عطوة، بدعوى قضائية مقيدة تحت رقم 59865 سنة 2017، اتهمت فيها وزير الإسكان ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل.