إحالة 66 شخصًا للمحاكمة بتهمة تأسيس “تنظيم ولاية الصعيد” في مصر

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أحالت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، 66 شخصًا إلى المحاكمة بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش”، أطلقوا عليها اسم “تنظيم ولاية الصعيد (جنوب)”، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، “إن النائب العام نبيل صادق، أحال إلى محكمة الجنايات 66 شخصًا بتهمة تشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش، وتعمل في نطاق 6 محافظات (لم يحددها)، وأطلقوا على أنفسهم (تنظيم ولاية الصعيد)”.

وأشار إلى أن السلطات ألقت القبض على 43 شخصًا من المتهمين في القضية، و23 بينهم سيدتان مازالوا هاربين، حيث صدر بحقهم قرار بالضبط والإحضار.

وأوضح المصدر أن ملف القضية بمحكمة استئناف القاهرة، من الأحد الماضي، وستقوم المحكمة بتحديد جلسة لنظر أولى جلسات القضية أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

وذكر حلمي، أن “القضية بدأت بثلاثة متهمين تم القبض عليهم في كفر الشيخ (دلتا النيل)، وامتدت إلى القبض على 40 متهمًا من محافظة أسيوط (جنوب)”.

في المقابل، نفى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي أحمد حلمي، الاتهامات الموجهة إليهم، وقال إن الاتهامات أغلبها “انضمام وتكوين وتأسيس دون سند حقيقي”.

وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر.