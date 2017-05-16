مصر تعتزم إنتاج 175 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي‎

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، انتهاءها من حفر وإكمال أحدث بئر تنموية بمنطقة نيدوكو في حقل نورس شمال البلاد، وتشغيله بمعدلات إنتاج يومية تبلغ 175 مليون قدم مكعب و1400 برميل متكثفات.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: إن وضع البئر على خطوط الإنتاج يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الإسراع بتنمية حقول الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ويجري حاليًا حفر البئر التنموية نيدوكو (غرب – 5) والمخطط وضعها على خريطة الإنتاج في يوليو/ تموز المقبل، بمعدل إنتاج يصل إلى 140 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

ويبلغ إجمالي استهلاك مصر من الغاز، نحو 5.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، يتم توفير نحو 4.45 مليار قدم من الإنتاج المحلي للحقول المصرية و850 مليون قدم من الاستيراد، وفقًا لبيانات رسمية.