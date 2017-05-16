محكمة مصرية تؤكد حكمًا بالحبس 7 أعوام بحق حبيب العادلي

المصدر: محمود غريب – إرم نيوز

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قرارًا برفض “استشكال” وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، حول حكم صادر بحقه، بسبب غيابه عن حضور جلسة اليوم.

وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة رفض “الاستشكال” على الحكم الذي صدر بحق العادلي في وقت سابق بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، كما طالبت بتنفيذ الحكم.

وكان فريد الديب، محامي العادلي، طلب قبول الاستشكال “شكلا وموضوعًا بوقف تنفيذ الحكم، حتى تفصل محكمة النقض في الطعن على الحكم”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في وقت سابق- بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.

وترددت أنباء أخيرًا تفيد بهروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وهذا ما نفاه المحامي الخاص بالمتهم، مؤكدًا أنه لم يخرج خارج البلاد لكنه تعرض إلى أزمة صحية ولهذا تم نقله من منزله إلى أحد المستشفيات.