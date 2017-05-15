ترامب يبحث مع السيسي تطوير العلاقات وقمة الرياض

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا مساء الاثنين من نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكدا خلاله حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتطلعهما للقاء بعضهما بعضا خلال القمة الإسلامية الأمريكية المقررة في الرياض الأسبوع المقبل.

وتحسنت العلاقات بين واشنطن والقاهرة منذ تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني. وعقد ترامب والسيسي لقاء قمة في البيت الأبيض في أبريل نيسان.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن ترامب “أكد خلال الاتصال قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات”.

وأضافت “كما أعرب الرئيس ترامب عن تطلعه للقاء السيد الرئيس خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها في الرياض يوم 21 مايو الجاري مشيراً إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط ومثمناً جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة”.

وقالت الرئاسة إن السيسي “أكد تطلعه للقاء الرئيس ترامب خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض معرباً عن ترحيبه بزيارة الرئيس ترامب للقاهرة في أقرب فرصة لمواصلة التباحث حول سبل استعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط”.

وستكون السعودية أول دولة يزورها ترامب في أولى جولاته الخارجية منذ توليه الرئاسة.