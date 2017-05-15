بالفيديو.. سيدة تسقط أرضًا بعد مواجهتها أمام زوجها بمعاشرة مسؤول حكومي

المصدر: محمد علام- إرم نيوز

سقطت رباب عبدالخالق، السيدة المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ”فضيحة مجلس الدولة”، على الأرض مغشياً عليها، بعد أن فقدت الوعي عقب مواجهة النيابة لها بتفاصيل معاشرتها الجنسية للمتهم جمال اللبان، مدير عام المشتريات في مجلس الدولة سابقاً.

واظهر فيديو نشره موقع “اليوم السابع” المصري سقوط المتهمة بعد سرد وقائع وتفاصيل علاقتها الجنسية باثنين من المتهمين، حيث تعد أول مواجهة لها أمام النيابة التي ذكرت تفاصيل علاقتها أمام زوجها المتهم في القضية مدحت عبدالصبور، صاحب شركة توريد أثاث، حيث كانت زوجته تساعده في توريد الأعمال الأثاثية لمجلس الدولة وفروعه بالمحافظات.

ووجهت النيابة اتهامات قاسية للمتهمة أمام زوجها، الأمر الذي قابله زوجها الموجود داخل قفص الاتهام بعبارة “حسبي الله ونعم الوكيل”، لتسقط مغشية عليها، ليقرر رئيس المحكمة إسعافها على الفور، حيث حضرت جلسة اليوم الإثنين مرتدية الجلباب الأبيض، وطرحة بيضاء استخدمتها في إخفاء وجهها عن وسائل الإعلام.

وجاء ضمن مرافعة النيابة موجهة حديثها للمتهمة “هل يباع العرض والشرف يا أم الأولاد، هل يباع العرض والشرف يا أم الصبيين مقابل الأموال، إنها أكثر من جريمة في جريمة واحدة”.

وقالت المتهمة أمام زوجها إنها أجبرت على ممارسة الجنس أكثر من مرة مع المتهم نظراً لإلحاحه على ذلك، وتهديده بعدم صرف مستحقات مالية متأخرة لها، حال استمرار رفضها، خاصة في ظل حصوله على الرشاوى، قائلة “مارست الجنس من أجل إنهاء عملي وتجنب التهديد”.

وبعد سماع دفاع المتهمين في القضية، قررت محكمة جنايات القاهرة استكمال جلساتها في 10 حزيران/يونيو المقبل، حيث طالبت المحكمة نيابة الأموال العامة بتقديم مذكرة إيضاحية بخصوص منع التصرف من الأموال الخاص بأسرة القاضي المتهم في القضية المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، والذي أقدم على الانتحار بمجرد القبض عليه عقب اتهامه في القضية.

يذكر أن “فضيحة مجلس الدولة” قضية هزت الأوساط الرسمية والشعبية خاصة القضاة، بعد القبض على جمال اللبان وبحوزته عملات أجنبية تزيد عن 260 مليون جنيه، إلى جانب عقارات وممتلكات وسيارات أخرى، نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته في الحصول على رشاوى لتمرير توريدات مخالفة لتجهيز مجلس الدولة وفروعه بالمحافظات.