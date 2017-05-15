الإعدام لمصري قتل 5 من أسرته حرقًا لهذا السبب‎!

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

أحالت محكمة الجنايات في مصر أوراق متهم لمفتي الديار المصرية لأخذ رأيه في إعدامه شنقًا بعد قتله 5 من أفراد أسرته، وشروعه في قتل السادس لخلافات تتعلق بالميراث.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 17 تموز/ يوليو المقبل للنطق بالحكم، لحين ورود رأي المفتي، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وكان المتهم قد أشعل النيران في جسد شقيقه ونجل شقيقه وشقيق والده، كما أشعل النيران في المنزل مستخدمًا المواد الحارقة بكميات كبيرة، بعد أن وضعها في محيط المجني عليهم ومنزلهم دون شعورهم بذلك ليتمكن من إشعال النار بهم بمجرد إلقاء أي مادة مشتعلة على الأرض.

وتوفي اثنان آخران من أقارب الجاني أثناء محاولاتهما السيطرة على النيران، لتتفحم الجثث الخمسة داخل المنزل، فيما أصيب شخص سادس بحروق في مناطق متفرقة من جسده.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم حال ارتكاب الواقعة، حيث اعترف بارتكاب الجريمة ضد أفراد أسرته بعد خلاف بينهم على الميراث.

وقررت النيابة العامة حبسه وإحالته للمحاكمة التي انتهت بإحالة اوراق القضية إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدام المتهم شنقًا.