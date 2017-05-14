السيسي يتوعد سارقي “أراضي الدولة” ويطلب محاكمتهم فورًا

المصدر: آية أشرف – إرم نيوز

بنبرة حادة ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غاضبًا خلال زيارته لمحافظة قنا، اليوم الأحد، ليوجه تعليمات مشددة بضرورة استرداد الأراضي المأخوذة بـ”وضع اليد”، والتي تضم مساحات شاسعة.

ووجه السيسي لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة بضرورة “الإسراع في إعادة الأراضي التي هي ملكية لمصر وليست لأفراد”، في إشارة منه لاستعداد اللجنة لمراجعة كافة ملكيات الأراضي لدى رجال الأعمال، وخاصة الموجودة في مناطق مميزة.

وحذر السيسي “المعتدين على أراضي الدولة”، وطالب بمحاكمة فورية لهم قائلاً “لن أترك فدانًا واحدًا، من سرق شبرًا مكانه أمام القاضي”.

واستطاعت لجنة استرداد الأراضي أن تستعيد 43 ألف فدان على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي خلال أشهر من بدء عملها بقيمة 2,8 مليار جنيه، ليعلن الرئيس السيسي وقتها عن “بداية عصر سيطرة الدولة على أراضيها ودحر البلطجة وواضعي اليد”.

وكشفت اللجنة عن وجود بعض المشروعات التي بدأت الدولة في تنفيذها منذ 2001 وتعطلت لأمور بسيطة جدًا، حيث يوجد مشروعات أنفق عليها 100 مليون جنيه وتوقفت.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، وتضمن القرار 6 مواد من بينها مادة بحصر كافة أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها واستردادها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل صباح اليوم الأحد، إلى محافظة قنا، لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية، بالإضافة إلى محور جرجا” بسوهاج، وذلك ضمن المشروعات المجمعة التي سيفتتحها لوزارات النقل والكهرباء والزراعة خلال زيارته للصعيد.