هل تذكرون جهاز “الكفتة” المصري لعلاج الأمراض المستعصية؟.. هذا ما حل أخيرا بمخترعيه

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

أوقفت هيئة التأديب بنقابة الأطباء المصرية 3 أطباء عن ممارسة المهنة لمدة عام بعدما قاموا بالترويج لما عرف إعلامياً بجهاز “الكفتة” الذي ادعى مصنعوه قدرته على علاج أمراض مستعصية على رأسها فيروس الكبد الوبائي من نوع “سي”، وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

قرار النقابة جاء على خلفية تقديم العديد من الشكاوى ضد الأطباء المسؤولين عن الجهاز، لقيامهم بالإعلان والترويج لجهاز يزعم علاج فيروس “سي” والإيدز قبل إتمام الخطوات العلمية الواجب اتباعها، مما أدى إلى الإضرار بملايين المرضى صحياً ونفسياً.

وأكدت النقابة أن الفريق الطبي المخترع للجهاز خالف لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، ووفقًا لنقابة الأطباء فالحكم ابتدائياً، ومن حق الأطباء المحكوم عليهم استئناف الحكم أمام المحكمة التأديبية الاستئنافية.

وأكدت الدكتور منى مينا وكيل عام نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنه من المتعارف عليه في المجال الطبي في العالم كله أن أي جهاز أو علاج جديد لمرض ما لابد أن يمر بخطوات علمية عديدة، ومراحل بحثية قبل أن يتم الإعلان عنه وإفشاء تفاصيله في المؤتمرات العلمية.

وأوضحت مينا أن الجهاز كان لابد أن يمر بمرحلة “التطبيق العملي” قبل البدء في عرضه على الجمهور والتأكيد على أنه يشفي مرضى فيروس “سي” والإيدز”، مشيرة إلى أن الجهاز أدى لقيام عدد كبير من المرضى بترك علاجاتهم أملاً في تحقيق الشفاء السريع، وهو ما كان جزءاً من أدلة الإدانة الذي استندت إليها لجنة آداب المهنة بالنقابة، حيث لم يوجد سند علمي كافٍ لنجاح الجهاز.

وأردفت مينا قائلة إن إدانة لجنة آداب المهنة استندت للعديد من الأدلة العملية والتي ستستخدمها في حال طعن الأطباء المتهمين بالترويج للجهاز على الحكم المبدئي ضدهم بالوقف عن العمل، مؤكدة أن النقابة ستتبع كافة إجراءات التقاضي القانونية لمحاسبة الأطباء المسؤولين عن الجهاز.

وكان اللواء المصري إبراهيم عبد العاطي قد برر غياب المشروع الذي أعلنه بأن القوات المسلحة لم تتخل عن جهازه المعروف إعلامياً بـ”جهاز الكفتة“، وإنما غاب عن الواجهة وسط الانتقادات الشديدة من جماعة “الإخوان المسلمين” ومن وصفهم بـ”مافيا الأدوية”، مؤكداً أن المسؤولين “أشادوا” بنتائج الجهاز الذي قال إنه استطاع إعادة كبد مصاب بالتليف من الدرجات الأولى والثانية والثالثة إلى كبد “كأنه خاص بطفل حديث الولادة”.